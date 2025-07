Frau feiert Verlobung: Doch sie ahnt nicht, was ihrem Golden Retriever hinter ihr zustößt

Midwest (USA) - Wenn pure Freude direkt in einen großen Schrecken umschlägt, ist Golden Retriever Scout nicht weit - oder etwa doch? Ein virales TikTok-Video vom vergangenen Monat zeigt, wie der Hund seinen Besitzern innerhalb weniger Sekunden die Verlobung verhagelt hat.

Sie ist frisch verlobt, Golden Retriever Scout hat ganz andere Probleme. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/kenlyn_mcguiregolf

In dem kuriosen Video feiert das Paar aus dem Mittleren Westen der USA gerade sein Eheversprechen. Während Kenlyn, der den Antrag gemacht hat, hinter der Kamera steht, hält seine ganz frisch Verlobte ihren Ring hoch.

"Babe, sieh dir das Ding an. Du bist verlobt", freut sich der junge Mann. "Wir sind verlobt", korrigiert ihn seine Herzensdame freudestrahlend. Doch dann schwenkt Kenlyn die Kamera in Richtung des Flusses hinter ihr, an dem Golden Retriever Scout eigentlich spielen sollte.

Dumm gelaufen: Der arme Hund ist in die Stromschnellen geraten, treibt hilflos davon! "Scout!", ruft sein Herrchen energisch. Dann wird ihm klar, dass der Vierbeiner es nicht allein schaffen wird. Kurz darauf bricht die Aufnahme abrupt ab.

In einem Interview mit Newsweek hat Kenlyn diese Woche verraten, wie die Geschichte ausgegangen ist.