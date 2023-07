Besoffener 39-Jähriger wirft Hund aus viertem Stock: Der Grund schockiert

Bergen auf Rügen - Fieser Tiermörder: Am späten Freitagabend hat ein 39 Jahre alter Mann in Bergen auf Rügen seinen Hund vom Balkon im vierten Stock eines Mietshauses geworfen.

Die Polizei hat Ermittlungen gegen den Hundehalter eingeleitet. (Symbolfoto) © 123rf/Jaromír Chalabala

Das Tier wurde durch den Aufprall tödlich verletzt und verendete noch am Ort des Geschehens in der Ruschwitzstraße, wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte.

Demnach beobachtete ein Zeuge den Vorfall gegen 22.45 Uhr und informierte sichtlich unter Schock die Einsatzkräfte.

Die Beamten machten den 39-Jährigen in dessen Wohnung ausfindig und stellten fest, dass der Tatverdächtige stark alkoholisiert war. Als Auslöser für die schreckliche Tat gab der Mann einen Kothaufen in der Wohnung an.

Obendrein lehnte der Hundehalter ab, sich um die fachgerechte Entsorgung seines verstorbenen Vierbeiners zu kümmern.

Daher nahmen die Polizisten den Kadaver zunächst mit auf die Wache, wo er schließlich dem Ordnungsamt übergeben wurde.