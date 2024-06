Stafford-Mix herzlos ausgesetzt: Wer gibt Listenhund Milko eine Chance?

Im Tierheim Berlin wartet Hund Milko (1) auf seine neuen Halter. © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Milko ist ein Staffordshire-Mix, der im Januar vergangenen Jahres geboren wurde. Da er ein Fundtier ist, weiß nur er, was sich in seinem bisherigen Leben zugetragen hat.

Von seinen Tierpflegern wird der Junghund als menschenbezogen beschrieben. Jedoch braucht das Kerlchen zunächst etwas Zeit, um sich an Fremde zu gewöhnen.

Mittlerweile beherrscht Milko die Grundkommandos und lässt sich ruhig an der Leine an seinen Artgenossen vorbeiführen. Nur Rüden bellt der Staffordshire-Mix gelegentlich an.

Ob das junge Tier zeitweilig allein bleiben kann und stubenrein ist, muss ausgetestet und gegebenenfalls geduldig geübt werden. Das Tierheim sucht für Milko nach Menschen, die Erfahrung mit Staffordshire-Bullterriern haben.