Besitzer bringen Hund ins Tierheim: Der Grund sorgt für Unmut!

Die Tierretter waren über die Umstände, unter denen der Neuzugang im Tierheim eingetroffen war, alles andere als glücklich. So nahmen sie Bernies Geschichte zum Anlass, (erneut) einen eindringlichen Appell an alle Menschen zu richten, die mit dem Gedanken spielen, sich ein Haustier anzuschaffen.

Nun hoffen die Tierretter, dass sie für den stattlichen Rüden rasch eine neue Bleibe finden, in der es Bernie an nichts fehlt - und vor allem darauf, dass der Rassehund sich nicht in die "Riege der Langzeitbewohner einreihen muss", wie seine Pfleger offenbarten.

Wie aus einem neuen Instagram-Beitrag hervorgeht, den das Tierheim am Dienstagabend mit seinen mehr als 55.000 Fans geteilt hatte, kam die weiß-braune Bulldogge in die Obhut der Mitarbeiter, weil seine vorigen Besitzer mit dem Muskelpaket überfordert waren.

"So langsam können wir es echt nicht mehr hören. [...] 'Ich hab mir da was angeschafft, das funktioniert nicht so, wie ich dachte, schaut ihr mal, ob ihr das hinkriegt'", ärgerten sich die Mitarbeiter über die Leichtfertigkeit mancher Tierbesitzer und betonten, dass das Tierheim keine "Reparaturwerkstatt für nicht retournierbare Fehlkäufe" sei.

"Wir verfügen auch nicht über Zauberstäbe, mit denen man problematische Charaktere in ganz easy Typen zurückverwandelt. Wir haben weder unendliche Platzkapazitäten noch einen Goldesel im Keller, um all das aufzufangen, was an Hunden verbockt wird", stellten die Tierretter klar. "Wir können einfach nicht mehr jedem aus der Patsche helfen."

Wer sich ein Tier anschaffen wolle, solle daher genauesten darüber nachdenken, ob man diesem auch gewachsen sei, wie die Mitarbeiter forderten und nun hoffen, dass Pechvogel Bernie rasch eine neue Familie findet.

Wer den schönen Hund kennenlernen möchte, kann per E-Mail über die Website des Tierheims Kontakt zu den Mitarbeitern aufnehmen.