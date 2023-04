Besitzer glauben ein Jahr, ihr Hund sei tot: Was sie dann im Internet finden, raubt ihnen den Atem!

Austin/Miami (USA) - Es war ein bitteres Ende und ein bitterer Abschied zugleich: Im vergangenen Jahr teilte ein Nachbar einer Familie aus Austin mit, dass ihre Hündin Juicee gestorben sei. Was genau passiert war und wo sich der Kadaver des Tieres befand, blieb den Besitzern ein Rätsel. Bald zog die Familie von Austin nach Miami. Damit schien die traurige Geschichte ihr finales Ende gefunden zu haben. Doch etwa ein Jahr später kam es zu einer Wendung, die allen den Atem raubte!

Hündin Juicee brachte ihr altes Frauchen komplett aus der Fassung. © Bildmontage: Facebook/Screenshots/Austin Animal Center

Eines der Familienmitglieder war noch immer in einer Facebook-Gruppe aus Austin, in der auch Fotos von Tierheim-Hunden gepostet werden. Dann passierte es: Juicee tauchte in einer Bilderserie mit zahlreichen anderen Hunden auf!

"Juicee war in einem sehr guten Zustand, als sie eingeliefert wurde", erzählte Kelsey Cler, die Marketing- und Kommunikationsmanagerin des "Austin Animal Centers", im Gespräch mit The Dodo.

"Sie war Fremden gegenüber zögerlich und zeigte eine gewisse Berührungsempfindlichkeit. Ihre Präsenz im Zwinger war nicht besonders gut, was zu ihrem langen Aufenthalt beitrug."



Mehr als 300 Tage verbrachte die Hunde-Dame seit Juni 2022 in dem Tierheim. Da sie weder gechipt war, noch eine Erkennungsmarke trug, hielt man sie für eine Streunerin.