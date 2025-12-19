Besitzer konfrontieren Hund mit Welpen: Seine Reaktion bringt alle zum Lachen

Sie hatten es geahnt - und wurden trotzdem ziemlich überrascht. Dafür gibt es nun einen viralen Hit.

Von Christian Norm

Rochester (New York, USA) - Sie hatten es geahnt - und wurden trotzdem ziemlich überrascht. Dass ihr Deutsch Kurzhaar Copper nicht allzu begeistert auf den Welpen Moose reagieren würde, war Chloe Pouthier (24) und ihrer Familie klar. Doch dass er derart theatralisch überreagierte, brachte alle im Raum zum Lachen.



Deutsch Kurzhaar Copper wurde kürzlich mit Welpe Moose konfrontiert. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/chlojo1724 Aber nicht nur die Familie aus Rochester in New York konnte sich köstlich amüsieren, sondern auch die TikTok-User. In einem viralen Hit vom Wochenende ist der Moment zu sehen, in dem Copper kein Halten mehr kennt - wortwörtlich. Denn während der kleine Moose auf dem Teppich ausgelassen spielt, muss Chloes Bruder den hoch verängstigten Rüden ganz fest halten. Hunde Welpen fressen erstmals Trockenfutter: Was dann passiert, macht Frauchen sprachlos Er sei dem jungen Mann vor Angst in die Arme gesprungen, erzählte die 24-Jährige jetzt in einem Interview mit Newsweek. Aber warum reagierte der fünfjährige Hund so überzogen?

Virales TikTok-Video zeigt kuriose Überreaktion von Rüde Copper