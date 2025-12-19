Besitzer konfrontieren Hund mit Welpen: Seine Reaktion bringt alle zum Lachen
Rochester (New York, USA) - Sie hatten es geahnt - und wurden trotzdem ziemlich überrascht. Dass ihr Deutsch Kurzhaar Copper nicht allzu begeistert auf den Welpen Moose reagieren würde, war Chloe Pouthier (24) und ihrer Familie klar. Doch dass er derart theatralisch überreagierte, brachte alle im Raum zum Lachen.
Aber nicht nur die Familie aus Rochester in New York konnte sich köstlich amüsieren, sondern auch die TikTok-User.
In einem viralen Hit vom Wochenende ist der Moment zu sehen, in dem Copper kein Halten mehr kennt - wortwörtlich.
Denn während der kleine Moose auf dem Teppich ausgelassen spielt, muss Chloes Bruder den hoch verängstigten Rüden ganz fest halten.
Er sei dem jungen Mann vor Angst in die Arme gesprungen, erzählte die 24-Jährige jetzt in einem Interview mit Newsweek.
Aber warum reagierte der fünfjährige Hund so überzogen?
Virales TikTok-Video zeigt kuriose Überreaktion von Rüde Copper
Für diese Erklärung holte Chloe gegenüber dem US-Magazin ein wenig aus: "Moose war während der Heimfahrt in eine Decke gewickelt gewesen, und Copper fing sofort an daran zu schnüffeln, obwohl Moose gar nicht mehr darin war. Er war so vertieft in den Geruch der Decke, dass er gar nicht bemerkte, wie meine Schwester ihn ins Haus trug."
Und weiter: "Wir brachten Moose ins Wohnzimmer und setzten ihn ab. Copper rannte sofort herein und sah ihn. Sie beschnupperten sich, und das reichte Copper schon. Moose hatte so viel Energie und war ganz wild auf Copper, das war einfach überwältigend für ihn."
Seit einer Woche tut sich der ältere Vierbeiner nun schon schwer mit dem Neuankömmling. Doch in einem TikTok-Video vom Donnerstag spielen die ungleichen Fellnasen zumindest ein wenig miteinander. Allerdings scheint Copper noch ein anderes Problem mit dem jungen Artgenossen zu haben.
"Copper ist definitiv auch eifersüchtig. Immer wenn wir Tauziehen spielen, schnappt er sich ein Spielzeug und versucht mitzuspielen. Er ist auch sehr dramatisch. Denn wenn Moose sich auf sein Bettchen legt, kommt Copper zu mir und jammert, als wolle er ihn verpetzen, weil er ihm seinen Platz weggenommen hat", so Chloe.
Copper hat also noch eine Wegstrecke vor sich. Bleibt den Hunden zu wünschen, dass der Knoten bald platzt.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/chlojo1724