Frau trödelt beim Zubettgehen: Reaktion ihres Hundes lässt Lachtränen fließen

New York City (USA) - Was ist denn das für eine Dreistigkeit? Es ist eine regelrechte Unverschämtheit, was sich Makena Kramli (25) kürzlich herausgenommen hat! Die junge Frau aus New York City war um 21.02 Uhr noch immer nicht im Bett - zwei volle Minuten über der Zeit. Nur zu verständlich, dass ihr Shih Tzu Rocky diesbezüglich überhaupt keinen Spaß verstand. Den haben dafür Millionen andere.

Shih Tzu Rocky versteht überhaupt keinen Spaß, wenn sein Frauchen Makena Kramli (25) trödelt. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/makenak726

In einem ulkigen TikTok-Clip aus der vergangenen Woche ist der Moment zu sehen, in dem der Rüde stinksauer in der Tür zum Schlafzimmer steht. Rocky, der ein außergewöhnlich gutes Zeitgefühl haben muss, blickt sein filmendes Frauchen streng an.

Das scheint nicht zu helfen, also folgt ein erstes leises Bellen. Das Frauchen wirkt unbeeindruckt, deshalb bellt Rocky sicherheitshalber lieber noch einmal.

Dann bricht die Aufnahme verständlicherweise ab. Die New Yorkerin wird nach dieser "Ansage" schließlich zugesehen haben, endlich ins Bett zu kommen.

Unterdessen kommt die kuriose Aufnahme beim TikTok-Publikum sehr gut an. In weniger als einer Woche kann der virale Hit bereits 3,5 Millionen Klicks vorweisen, dazu mehr als 600.000 Likes.

In einem Interview mit Newsweek hat Kramli diese Woche verraten, warum genau ihr Hund es so eilig hatte.