Welpen fressen erstmals Trockenfutter: Was dann passiert, macht Frauchen sprachlos

Texas (USA) - Was gibt es Schöneres als Muttermilch oder Püree? Trockenfutter! Zumindest sehen das die Welpen von Siera Martinez aus Texas so. Die junge Frau kümmert sich seit einigen Wochen rührend um die kleinen Racker. In den ersten Wochen durften die Hunde natürlich noch keine feste Nahrung zu sich nehmen. Doch Ende November kam der Tag, an dem sie erstmals Trockenfutter probieren durften. Was ihre Besitzerin wenig später sah, verschlug ihr die Sprache.

Aller Anfang ist schwer: Zwei der kleinen Welpen im Alter von zwei Wochen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/sieramartinez

In einem TikTok-Video ist der kuriose Grund zu sehen: Darin sitzen drei der Welpen um den Futternapf herum, um den noch reichlich Trockenfutter verteilt liegt.

Die Jungtiere werden davon allerdings nichts mehr fressen. Sie sind nämlich total erschöpft, hocken mit hängenden Köpfen vor dem Futter - scheinen sogar direkt eingeschlafen zu sein.

Martinez findet dafür ganz eigene Worte. "Wenn man zum ersten Mal Welpenfutter statt Püree bekommt und danach in ein Fresskoma fällt", schreibt sie im Untertitel.

Diese Wortwahl und der Anblick der kleinen Fellnasen sorgen auf TikTok für reichlich Heiterkeit. Seit dem 26. November wurden 1,3 Millionen Klicks und mehr als 180.000 Likes erzielt.

Aber wie ist Martinez überhaupt an die Welpen gekommen? Das hat sie diese Woche in einem Interview mit Newsweek verraten.