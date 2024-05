Besitzer müssen Collie-Mix abgeben: Findet "Ela" ihr Happy End?

Trotz ihrer anhänglichen und verschmusten Seite braucht Ela Zeit, um sich in ihrem neuen Zuhause einzuleben. Erfahrung im Umgang mit anspruchsvollen Hunden dieser Rassen ist unerlässlich, um ihr ein geeignetes Zuhause bieten zu können.

Die sportliche Dame braucht viel Bewegung und geistige Beschäftigung, um glücklich zu sein. Daher ist eine Vermittlung in eine ländliche Gegend mit ausreichend Auslaufmöglichkeiten empfehlenswert.

Shar Pei "Rosco" hofft auf Halter mit Erfahrung im Umgang mit anspruchsvollen Hunden. © Tierheim München

Shar Pei "Rosco" wurde circa 2022 geboren und kam mit zwei weiteren Hunden seiner Rasse nach einer Sicherstellung ins Münchner Tierheim.

Er ist unkastriert, wiegt 17 Kilogramm und hat ein ungefähres Schultermaß von 40 Zentimetern.

Bei den Pflegern im Heim entpuppte sich Rosco als typischer Shar Pei: Er ist sehr skeptisch, mag keine Fremden und setzt klare Grenzen. Gegenüber seinen Bezugspersonen gibt er sich sehr verschmust und anhänglich.

Rosco sucht daher Halter mit Erfahrung, die sich bestenfalls mit seiner Rasse auskennen und ihm die nötige Zeit zur Eingewöhnung geben können.

In Sachen Erziehung hat der sportliche Rüde noch einiges zu lernen. So zeigt er derzeit noch eine Leinenaggression und versteht sich auch sonst nicht gut mit Artgenossen. Kinder sollten in seinem neuen Zuhause nicht leben.

Weitere Informationen, auch zu seiner Gesundheit, können Dir die Pfleger in der Hundequarantäne unter der Telefonnummer 089/92100043 geben.