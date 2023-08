Besitzer wollen Hund nicht mehr: Ihr Grund geht im Tierheim allen unter die Haut

"Bei der Beurteilung wurde uns klar, dass dieser Hund in der richtigen Umgebung noch eine gute Lebensqualität haben könnte, und wir veröffentlichten ihre Daten auf unserer Facebook-Seite, um ihr bei der Vermittlung zu helfen", so die Fellfreundin.

Denn neben mehreren Tierrettungszentren meldeten sich auch viele Bürger, die Holly bei sich aufnehmen wollten. Die Resonanz war geradezu überwältigend. Schließlich musste Helen Hewett eine Entscheidung treffen.

Am Ende entschied sie sich für das Angebot von "Almost Home Animal Rescue". "Sie boten uns einen Platz in ihrem speziellen Hundepensionat an", so Hewett. Dort sei eine spezielle Betreuung möglich.

"Obwohl wir anfangs schockiert waren, dass ein so alter Hund von seinen Besitzern im Tierheim abgegeben wurde, ist das Ergebnis für Holly das beste, das wir uns wünschen konnten", sagte sie abschließend.