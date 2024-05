Besitzerin in Schockstarre: Besuch beim Hunde-Friseur nimmt dramatische Wendung

Das Tier war bei einem Besuch bei Hundefriseur auf tragische Weise gestorben. (Symbolbild) © 123RF/iakovenko

Chanelle erklärt, dass sie "hysterisch" geworden war, als sie vom Tod ihres Haustieres erfahren hatte. Sie hätte "so viel geweint, dass sie nichts mehr sehen konnte", erinnert sich die Australierin.

Der Gang zum Hundefriseur später war wohl einer der schlimmsten Momente in ihrem Leben: "Dann musste ich meinen anderen Hund Billy abholen, alles, was mir blieb, war Lunas Halsband und Leine", so Chanelle gegenüber YahooNews.

In einem Video auf TikTok, in dem sie über ihr tragisches Erlebnis spricht, fleht sie andere Hundefriseure an, mehr Vorsicht walten zu lassen, damit die Tiere am Ende zu ihren Besitzern nach Hause können.

"Ich habe das Gefühl, dass dies definitiv hätte vermieden werden können", meint sie traurig. "Ich bin überwältigt, ängstlich und so verstört, dass ich mich fast übergeben hätte."

Chanelle vermisse ihre Hunde-Dame schrecklich und hoffe, dass niemand sonst so ihren Schmerz durchleben müsse.