Besonderer Mischling erlebt heftigen Nackenschlag: Darf Anakin bald wieder lächeln?

Frankfurt am Main - Im Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 wartet mit Anakin (geboren am 24. Mai 2024) ein ganz besonderer Vierbeiner auf seine zweite Chance: Der einjährige Rüde, ein bezaubernder Pomchi-Spitz-Mix, sucht aktive Menschen, die seinem Temperament gerecht werden.