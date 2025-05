Bildhübsche Schäferhundin durchlebte die Hölle: Darf Finny auf die Wende hoffen?

Frankfurt am Main - Finny, die zarte Schäferhund-Mix-Dame , träumt im Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 von einem Leben ohne Angst.

Ihre Welt war bislang geprägt von Unsicherheit - doch im Tierheim Frankfurt zeigt sie vorsichtig, was in ihr steckt: Wer ihr Zeit gibt, entdeckt eine sanftmütige Seele, die zaghaft um Streicheleinheiten bittet und im Schutz vertrauter Menschen sogar zu schmusen beginnt.

Die etwa acht Jahre alte Hündin, die von Amts wegen sichergestellt wurde, hat vermutlich nie erfahren, was Geborgenheit bedeutet - doch jetzt sucht sie Menschen, die ihr geduldig eine zweite Chance schenken.

Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Montage: Tierschutzverein Frankfurt am Main und Umgebung von 1841 e.V.

Alles, was für andere Hunde selbstverständlich ist, muss Finny erst entdecken: Wie man an der Leine läuft, wie man "Sitz" versteht oder wie man einen Spaziergang genießt. Der Besuch einer Hundeschule ist unverzichtbar, um ihr Sicherheit zu vermitteln. Ob sie alleine bleiben kann oder Autofahren kennt, ist unklar - hier ist behutsames Training nötig.

Potenzielle Interessenten, die der Schönheit auf vier Beinen die Angst für immer nehmen wollen, werden gebeten, Kontakt aufzunehmen. Möglich ist dies per direkter E-Mail an die Vermittlung des Tierschutzvereins Frankfurt am Main.