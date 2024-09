Blinde Hündin merkt, dass ihr Lieblingsmensch da ist: Dann schmelzen so viele Herzen

Austin (Texas) - Hunde-Seniorin Grace aus Austin hat in ihrem Leben schon viel durchgemacht. Die zwölfjährige Chihuahua-Dame erkrankte vor zwei Jahren an Grünem Star, was bedeutet, dass sie langsam erblindete. Leider war der Druck auf ihre Augen am Ende so stark, dass beide entfernt werden mussten. Von ihrer Lebensfreude hat die Hündin trotzdem nichts eingebüßt. Vor wenigen Tagen ging ein Video auf TikTok viral, in dem eine herzerwärmende Szene zu sehen ist.