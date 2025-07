Blinder Hund trifft zum ersten Mal auf Straßenkätzchen: Was dann geschieht, lässt Herzen schmelzen

Ontario (Kanada) - Als Hund Bumper zum ersten Mal auf ein Straßenkätzchen traf, geschah zunächst das, was man von so einer Begegnung erwarten würde: Während der Vierbeiner aufgeregt um die Samtpfote umher hüpfte, zeigte ihm die Katze die kalte Schulter und blieb lieber auf Abstand. Was nur Sekunden später geschah, hatte sich deshalb wohl niemand so erträumt.