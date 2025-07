14.07.2025 12:11 Spitz-Mädchen Paula ist ein kleiner Schatz, der leider ausgesetzt wurde

Die süße Paula kam als Fundhund in das Frankfurter Tierheim. Da das Spitz-Mädchen so unkompliziert ist, kann sie auch an Hunde-Anfänger vermittelt werden.

Von Marc Thomé

Titelfoto: Bild-Montage: Tierschutzverein Frankfurt am Main u.U. e. V.