Bobbi beißt wild um sich: So schwer war sein Start ins Leben

Stuttgart - Nach einem holprigen Start ins Leben hat Bobbi einige Verhaltensweisen gelernt, die nicht gut für ihn und seine Umgebung sind. Daher lebt der Hund nun im Tierheim. Wird er noch mal ein Zuhause finden?

Je besser die Bindung zu einem Mensch ist, desto weniger rutscht der Hund in das Verhalten. Nun sucht der kastrierte Rüde ein neues Herrchen oder Frauchen, das bereits Hundeerfahrung hat, am besten auch im Bereich Verhaltenskorrektur und Ressourcenverteidigung.

Durch seine Erfahrungen hat der 2020 geborene Jagdhund-Mix einen ausgeprägten Erhaltungstrieb und Angst um seine Unversehrtheit. Dabei beiße der Hund nicht aus Bosheit, sondern weil er wirklich Angst um sein Leben habe.

Wenn Bobbi in Panik gerät, dann bellt er, und schreit um sich, berichten seine Tierpfleger im Tierheim Stuttgart . Da verfolge er das Motto "Angriff ist die beste Verteidigung".

Hund Bobbi wünscht sich nun ein Herrchen oder Frauchen, das sich gut auf ihn einlassen kann. © Tierschutzverein Stuttgart und Umgebung e. V.

Bobbi ist ein aktiver und sehr kluger Hund. Aus ihm kann noch ein echter Vorzeigehund werden. Doch alleine wird er es nicht schaffen. Daher braucht der Hund einen Mensch als besten Freund, der ihm hilft, sich Verhaltensweisen anzueignen, ohne seine Zähne zu zeigen.

Das Verhalten zeigt er insbesondere in neuen Situationen, in denen er unsicher ist, oder bei Ressourcen, wo Futter, Spielzeuge, Sofa, Bett oder auch Menschen im Spiel sind. Es können aber auch Dinge wie Stöcke, die Bobbi beim Gassigehen findet, verteidigt werden.

Der Hund habe früh gelernt, dass Menschen ihm alles wegnehmen wollen und er Sachen nur beschützen kann, wenn er diese verteidige, und das macht er nun mit seinen Zähnen. Die Hundeerziehung wurde von unerfahrenen Menschen durchgeführt, weshalb Bobbi im Tierheim gelandet ist.

Bobbi ist ein toller Hund, der gern kuschelt. Er orientiert sich an einem festen Tagesablauf und mit ihm kann man viel Spaß haben. Außerdem fährt er problemlos im Auto mit und kann auch stundenweise alleine bleiben.



Der Hund sucht ein liebevolles Zuhause mit geregeltem Tagesablauf und keinen Kindern. Falls ein Hund im Haushalt lebt, sollte dieser sehr souverän sein.

Wenn Ihr Bobbi kennenlernen wollt, meldet Euch unter [email protected] und berichtet, wie der Hund bei Euch leben würde und ob Ihr schon Hundeerfahrung habt.