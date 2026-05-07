Erst angeschafft, dann aussortiert: Hündin Madita muss ihr Bündel packen
Nürnberg/Betzenstein - Chihuahua-Dame Madita wartet auf ihrer Pflegestelle in Franken auf ihr Happy End. Wer schenkt der kleinen Hündin wieder Hoffnung?
Madita wurde von ihren Vorbesitzern in Köln übereilt angeschafft. Schnell wurde dann jedoch klar, dass niemand in der Familie Zeit für sie hatte: Madita musste wieder ausziehen.
So kam die kleine Hündin schließlich zur Tierhilfe Franken. Derzeit lebt die in einer Pflegestelle in der Region Oberfranken.
"Madita ist ein zuckersüßes Hundemädchen", berichten die Tierschützer. Sie ist gerade erst ein Jahr alt und wiegt 3,5 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 23 Zentimetern.
Anfangs bleibt die Hündin noch etwas schüchtern und zurückhaltend. Sobald sie ihre Bezugsperson gefunden hat, taut sie aber rasch auf.
Am liebsten würde Madita dann gerne den ganzen Tag mit "ihren Menschen" kuscheln und spielen, berichtet ihre Pflegefamilie.
Chihuahua versteht sich gut mit Hunde, Katzen und Kindern
Tierhilfe Franken sucht neues Zuhause für kleine Hündin
Fremden Hunden begegnet sie zunächst misstrauisch, mit dem Hund ihrer Pflegefamilie versteht sie sich aber schon sehr gut. Ein souveräner Ersthund könnte ihr auch in Zukunft guttun. Ansonsten würde Madita aber den Platz als Einzelprinzessin genießen.
Auch mit Katzen hat Madita kein Problem, sofern die damit einverstanden sind, ihr Spielgefährte zu sein.
Kinder in ihrem neuen Zuhause sollten bereits etwas älter sein und verantwortungsvoll mit Haustieren umgehen können, wünschen sich die Tierschützer.
Autofahrern kennt die Vierbeinerin bereits und kommt damit zurecht. Bei ihrer jetzigen Pflegefamilie genießt sie die Zeit im Garten. Sicherlich würde es ihr auch in Zukunft gefallen, draußen zu toben.
Du möchtest Madita kennenlernen? Dann melde Dich im Büro Betzenstein unter der Telefonnummer 09244/9823166. Weitere Informationen zur Arbeit der Tierhilfe und dem Vermittlungsablauf findest Du auch online auf www.tierhilfe-franken.de.
Titelfoto: Tierhilfe Franken e.V. (2)