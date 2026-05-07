Erst angeschafft, dann aussortiert: Hündin Madita muss ihr Bündel packen

Nürnberg/Betzenstein - Chihuahua-Dame Madita wartet auf ihrer Pflegestelle in Franken auf ihr Happy End. Wer schenkt der kleinen Hündin wieder Hoffnung?

Hündin Madita ist ein kleiner Sonnenschein, der etwas Zeit braucht, um Vertrauen zu fassen. © Tierhilfe Franken e.V.

Madita wurde von ihren Vorbesitzern in Köln übereilt angeschafft. Schnell wurde dann jedoch klar, dass niemand in der Familie Zeit für sie hatte: Madita musste wieder ausziehen.

So kam die kleine Hündin schließlich zur Tierhilfe Franken. Derzeit lebt die in einer Pflegestelle in der Region Oberfranken.

"Madita ist ein zuckersüßes Hundemädchen", berichten die Tierschützer. Sie ist gerade erst ein Jahr alt und wiegt 3,5 Kilogramm bei einer Schulterhöhe von 23 Zentimetern.

Anfangs bleibt die Hündin noch etwas schüchtern und zurückhaltend. Sobald sie ihre Bezugsperson gefunden hat, taut sie aber rasch auf.

Am liebsten würde Madita dann gerne den ganzen Tag mit "ihren Menschen" kuscheln und spielen, berichtet ihre Pflegefamilie.