Sie wurde mit ihrer Schwester auf einem Feld gefunden: Maja sucht ein Zuhause, das ihr Sicherheit gibt

Oelzschau - Wie Mops und Französische Bulldogge gehören auch die japanischen Akita Inus seit einiger Zeit zu den Trendhunden. Umso überraschender, dass bereits seit über einem Jahr Akita-Mischlingshündin Maja im Tierheim Oelzschau auf ein Zuhause wartet. Uta Bresan (61) und das Team von "tierisch tierisch" versuchen nun, das zu ändern.

Bühne frei für Maja aus dem Tierheim Oelzschau! Seit einem Jahr wartet die schöne Hundedame auf ein neues Zuhause. "tierisch tierisch" greift ihr nun unter die Läufe. © Screenshot/facebook.com/TierheimOelzschau

Das Tiermagazin war in dieser Woche zu Gast in der Einrichtung im Landkreis Leipzig und traf dort auf die hübsche Hundedame mit dem Flauschefell.

"Maja ist mit ihrer Schwester gemeinsam auf einem Feld gefunden worden", berichtete Tierheim-Mitarbeiterin Yvonne in der Sendung von Majas Geschichte. "Die beiden waren freilaufend, damals circa fünf Monate alt. Kamen dann beide zu uns. Ihre Schwester hat inzwischen ein schönes Zuhause gefunden. Maja wartet leider immer noch bei uns auf ein schönes Zuhause."

Entsprechend ihres Alters habe die junge Hündin noch "ordentlich Pfeffer im Hintern", wie es ihre Begleiterin beschreibt. Maja wisse jedoch auch, dass man Ruhephasen haben kann und entspanne auch sehr gern.

In der Hündin stecke sehr viel Akita Inu. Arttypisch sei Maja sehr anhänglich, sehr sensibel, habe durchaus aber auch ihren eigenen Kopf. Eine Eigenschaft, über die Interessenten Bescheid wissen sollten, hieß es.

"Man sollte ihr eine klare Führung geben, dennoch liebevoll - und ihr einfach Sicherheit geben", so Yvonne.