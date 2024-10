Bräutigam dreht sich um, um seine Frau im Brautkleid zu sehen: Dann steht plötzlich jemand anderes hinter ihm

South Florida (USA) - Seit ein paar Jahren ist der "First Look", also der Moment, in dem der Bräutigam seine zukünftige Frau in ihrem Brautkleid zum ersten Mal erblickt, ein fester Bestandteil von Hochzeiten geworden. Die Emotionen, die dem baldigen Ehemann dabei ins Gesicht geschrieben sind, dienen vor allen den Fotografen als einzigartiges Bildmotiv. Bei Olivia Crocetti McCoy stand die Tradition auch ebenfalls auf der Tagesordnung, allerdings mit einer winzigen Besonderheit - von der ihr Angetrauter so gar nichts ahnte!