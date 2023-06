Bühne frei für den Breakdance-Hund: Tierische Tanzeinlage stiehlt allen die Show!

Mit seiner Tanz-Einlage verzückte der Hund das Publikum. © Screenshot/TikTok/@scorpiondelanoche

Anlässlich des weltweiten Vatertags hatten die Schülerinnen und Schüler der peruanischen Grundschule "Cristo Rey College" am 18. Juni aufwendige Tanzeinlagen eingeübt, doch ihre Aufführung wurde ganz klar in den Schatten gestellt, wie das Tier-Magazin "The Dodo" berichtete.

Niemand geringeres als ein tanzender peruanischer Straßenhund sorgte mit seiner Breakdance-Einlage nämlich für den Moment des Tages.

Während im Hintergrund ein junges Mädchen, in Schuluniform gekleidet, zu rhythmischen Klängen umher hüpft, liegt im Vordergrund des auf TikTok veröffentlichten Videos ein schwarz-brauner Hund auf seinem Rücken, streckt alle Viere von sich und bewegt sich außerordentlich passend zum Takt.

Auf akrobatische Weise zappelt der Rüde mit seinen Hinterbeinen und seinem felligen Heck. Es wirkt, als hätte die Fellnase im Vorfeld ordentlich geprobt.

Traurigerweise wird der Vierbeiner wohl sehr viel Zeit zum Üben gehabt haben, denn es wirkt so, als sei er abseits seiner Tanz-Karriere als Streuner in den peruanischen Straßen unterwegs.