"Ein Ort voller Angst und Sorgen": Was musste Hündin Abby bloß alles ertragen?

Delitzsch - Schafft man sich ein Haustier an, sollte klar sein, dass dieses eine Menge Verantwortung mit sich bringt. Ob das den einstigen Besitzern von Hündin Abby bewusst war, ist fraglich. Und trotz vermutlich schlimmen Erfahrungen ist sie offenbar eine richtig gute Seele.

Alles in Kürze

Als Hündin Abby (4) ins Tierheim gekommen ist, befand sie sich offenbar in keinem allzu guten Zustand. © Tierheim Delitzsch

Die circa vierjährige Vierbeinerin sei keine gewöhnliche Hündin, stellt das Delitzscher Tierheim seinen Schützling in den sozialen Medien vor. Sondern vielmehr "eine stille, sanfte Seele mit großen Augen, die mehr erlebt haben, als sie je erzählen könnte".

Bei Hundeliebhabern schrillen bei Worten wie diesen sofort die Alarmglocken. Offenbar zu Recht. Denn Abbys letzte - nennen wir es Bleibe - sei "ein Ort voller Angst und Sorgen, der ihr Vertrauen erschüttert hat", gewesen.

Auf der Webseite der Tierschützer erfährt man, dass sie mit mehreren anderen Hunden auf Einweisung durch das Veterinäramt ins Tierheim gekommen ist.

"Aufgrund der Masse an Tieren in sehr schlechter Haltung kann über ihre Vergangenheit nichts gesagt werden", heißt es. Die genauen Ereignisse werden also vermutlich ihr großes Geheimnis bleiben.