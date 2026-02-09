Bulldogge Betty kämpft trotz medizinischer Einschränkungen: Wer schenkt ihr ein Zuhause?
Hamburg - Die französische Bulldogge Betty ist ein echtes Herzenspaket: Mit ihren gestromt braun-schwarzen Abzeichen fällt sie sofort ins Auge.
Geboren etwa 2024, kam der Vierbeiner am 12. Dezember 2025 ins Hamburger Tierheim und hofft seither auf ein liebevolles Zuhause, das sie rundum versorgt.
Das fast 14 Kilogramm schwere Tier ist eine freundliche Hündin, die sehr anhänglich bei Bezugspersonen ist, heißt es auf der Website des Tierheims.
Auch mit anderen Hunden verstehe sie sich gut. Nur mit ihrer ursprünglichen Mitbewohnerin wollte die Vierbeinerin nicht so recht klarkommen. Deshalb sucht sie nun allein nach einem neuen Zuhause.
Die kleine Kämpferin hat in ihrem jungen Leben bereits eine schwere medizinische Herausforderung gemeistert: Ein Bandscheibenvorfall machte ihre Beine kurzzeitig taub.
Die französische Bulldogge Betty ist bereits seit Mitte Dezember 2025 im Hamburger Tierheim
Dank einer Operation kann Betty mittlerweile wieder laufen. Allerdings muss sie sich weiterhin schonen und physiotherapeutisch betreut werden. Auch Treppensteigen und ausgelassenes Toben sind tabu, ebenerdiges Wohnen ist daher ein Muss.
Trotz ihrer Einschränkungen ist Betty voller Lebensfreude. Mögliche Kinder im Haus sollten aufgrund ihres empfindlichen Gesundheitszustands vorsichtig sein.
Wer dieser kleinen Bulldogge ein liebevolles, verständnisvolles Zuhause schenken möchte, kann sich beim Hamburger Tierschutzverein melden. Einfach die ausgefüllte Selbstauskunft an [email protected] schicken und vielleicht schon bald Bettys Herz gewinnen.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.