Bulldogge Betty kämpft trotz medizinischer Einschränkungen: Wer schenkt ihr ein Zuhause?

Die französische Bulldogge Betty ist seit Mitte Dezember 2025 im Hamburger Tierheim untergebracht und sucht ein neues Zuhause.

Von Jana Steger

Hamburg - Die französische Bulldogge Betty ist ein echtes Herzenspaket: Mit ihren gestromt braun-schwarzen Abzeichen fällt sie sofort ins Auge.

Die französische Bulldogge Betty sucht ein neues Zuhause.
Die französische Bulldogge Betty sucht ein neues Zuhause.  © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Geboren etwa 2024, kam der Vierbeiner am 12. Dezember 2025 ins Hamburger Tierheim und hofft seither auf ein liebevolles Zuhause, das sie rundum versorgt.

Das fast 14 Kilogramm schwere Tier ist eine freundliche Hündin, die sehr anhänglich bei Bezugspersonen ist, heißt es auf der Website des Tierheims.

Auch mit anderen Hunden verstehe sie sich gut. Nur mit ihrer ursprünglichen Mitbewohnerin wollte die Vierbeinerin nicht so recht klarkommen. Deshalb sucht sie nun allein nach einem neuen Zuhause.

Aus verwahrlostem Haus gerettet: Hund muss wieder lernen, "wie ein Hund zu sein"
Hunde Aus verwahrlostem Haus gerettet: Hund muss wieder lernen, "wie ein Hund zu sein"

Die kleine Kämpferin hat in ihrem jungen Leben bereits eine schwere medizinische Herausforderung gemeistert: Ein Bandscheibenvorfall machte ihre Beine kurzzeitig taub.

Die französische Bulldogge Betty ist bereits seit Mitte Dezember 2025 im Hamburger Tierheim

Sie ist seit Mitte Dezember 2025 im Hamburger Tierheim untergebracht. (Archivfoto)
Sie ist seit Mitte Dezember 2025 im Hamburger Tierheim untergebracht. (Archivfoto)  © Christian Charisius/dpa

Dank einer Operation kann Betty mittlerweile wieder laufen. Allerdings muss sie sich weiterhin schonen und physiotherapeutisch betreut werden. Auch Treppensteigen und ausgelassenes Toben sind tabu, ebenerdiges Wohnen ist daher ein Muss.

Trotz ihrer Einschränkungen ist Betty voller Lebensfreude. Mögliche Kinder im Haus sollten aufgrund ihres empfindlichen Gesundheitszustands vorsichtig sein.

Wer dieser kleinen Bulldogge ein liebevolles, verständnisvolles Zuhause schenken möchte, kann sich beim Hamburger Tierschutzverein melden. Einfach die ausgefüllte Selbstauskunft an [email protected] schicken und vielleicht schon bald Bettys Herz gewinnen.

Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Mehr zum Thema Hunde: