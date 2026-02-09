Bulldogge Betty kämpft trotz medizinischer Einschränkungen: Wer schenkt ihr ein Zuhause?

Hamburg - Die französische Bulldogge Betty ist ein echtes Herzenspaket: Mit ihren gestromt braun-schwarzen Abzeichen fällt sie sofort ins Auge.

Die französische Bulldogge Betty sucht ein neues Zuhause. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Geboren etwa 2024, kam der Vierbeiner am 12. Dezember 2025 ins Hamburger Tierheim und hofft seither auf ein liebevolles Zuhause, das sie rundum versorgt.

Das fast 14 Kilogramm schwere Tier ist eine freundliche Hündin, die sehr anhänglich bei Bezugspersonen ist, heißt es auf der Website des Tierheims.

Auch mit anderen Hunden verstehe sie sich gut. Nur mit ihrer ursprünglichen Mitbewohnerin wollte die Vierbeinerin nicht so recht klarkommen. Deshalb sucht sie nun allein nach einem neuen Zuhause.

Die kleine Kämpferin hat in ihrem jungen Leben bereits eine schwere medizinische Herausforderung gemeistert: Ein Bandscheibenvorfall machte ihre Beine kurzzeitig taub.