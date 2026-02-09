Schäferhund Jasper erobert Herzen im Sturm: Doch eines fehlt ihm noch

Berlin - Schäferhund Jasper (2) ist nicht nur hübsch, sondern auch ein wahrer Musterschüler. Zu seinem Glück fehlt dem Rüden nur noch ein liebevolles neues Zuhause.

Wer könnte diesen Augen widerstehen? Schäferhund Jasper (2) sucht ein neues Zuhause. © Tierheim Berlin

Aus finanziellen Gründen kam Jasper leider einen Tag vor Weihnachten vergangenen Jahres ins Berliner Tierheim.

Dort konnte der zweijährige Hund mit seinem offenen Wesen und seiner guten Erziehung schnell alle Herzen erobern. Er gilt als echter Vorzeigehund – freundlich, zuverlässig und bestens sozialisiert.

Jasper ist ein umgänglicher und ausgeglichener Kerl, der sich sowohl mit Menschen als auch mit anderen Hunden gut versteht. Auch in puncto Erziehung bringt der Schäferhund alles mit, was man sich wünschen kann: Er verfügt über einen hervorragenden Grundgehorsam, ist stubenrein und hört aufmerksam auf Kommandos.

Dazu kommt seine hohe Motivation, vor allem wenn es um Futter geht. Das macht das Training mit ihm nicht nur effektiv, sondern auch angenehm.

Wer Jasper erlebt, merkt sofort, dass er Freude daran hat, mit seinem Menschen zu arbeiten und neue Aufgaben zu bewältigen. Er kann sich gut konzentrieren, bleibt ruhig und wartet geduldig auf Anweisungen.