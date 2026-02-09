Schäferhund Jasper erobert Herzen im Sturm: Doch eines fehlt ihm noch
Berlin - Schäferhund Jasper (2) ist nicht nur hübsch, sondern auch ein wahrer Musterschüler. Zu seinem Glück fehlt dem Rüden nur noch ein liebevolles neues Zuhause.
Aus finanziellen Gründen kam Jasper leider einen Tag vor Weihnachten vergangenen Jahres ins Berliner Tierheim.
Dort konnte der zweijährige Hund mit seinem offenen Wesen und seiner guten Erziehung schnell alle Herzen erobern. Er gilt als echter Vorzeigehund – freundlich, zuverlässig und bestens sozialisiert.
Jasper ist ein umgänglicher und ausgeglichener Kerl, der sich sowohl mit Menschen als auch mit anderen Hunden gut versteht. Auch in puncto Erziehung bringt der Schäferhund alles mit, was man sich wünschen kann: Er verfügt über einen hervorragenden Grundgehorsam, ist stubenrein und hört aufmerksam auf Kommandos.
Dazu kommt seine hohe Motivation, vor allem wenn es um Futter geht. Das macht das Training mit ihm nicht nur effektiv, sondern auch angenehm.
Wer Jasper erlebt, merkt sofort, dass er Freude daran hat, mit seinem Menschen zu arbeiten und neue Aufgaben zu bewältigen. Er kann sich gut konzentrieren, bleibt ruhig und wartet geduldig auf Anweisungen.
Schäferhund aus dem Berliner Tierheim sucht neues Zuhause
Alleinbleiben meistert Jasper bereits bis zu etwa fünf Stunden. Damit eignet er sich durchaus auch für eine Familie, die ihn in ihren Alltag integrieren möchte.
Aktuell wird Jasper in der Tierheimpraxis wegen einer Allergie behandelt. Diese Behandlung übernimmt das Tierheim noch für ein Jahr kostenlos, danach ist sie hoffentlich nicht mehr nötig.
Außerdem zeigt der junge Schäferhund, wie viele seiner Rasse, leichte Hüftprobleme. Daher sucht er ein ebenerdiges Zuhause, am liebsten in einem Haus mit Garten oder Grundstück, wo er sich frei bewegen und entspannen kann.
Für Menschen, die einen gut erzogenen, treuen Hund zu schätzen wissen, ist Jasper ein echter Glücksfall. Er bringt alles mit, um schnell zum festen Teil einer Familie zu werden: freundlich, lernwillig und voller Lebensfreude.
Du hast Interesse? Dann fülle das Anfrageformular auf der Website des Berliner Tierheims aus.
Titelfoto: Tierheim Berlin (Bildmontage)