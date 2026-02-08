Labrador-Mix sucht Menschen mit Hunde-Erfahrung: Das solltet Ihr bei Bubba beachten

Darmstadt - Der zwei Jahre alte Labrador-Mix Bubba wurde im Darmstädter Tierheim abgegeben, da seine vorherigen Halter leider mit dem sehr aktiven Tier überfordert waren. Jetzt soll er an Menschen vermittelt werden, die bereits über Erfahrung im Umgang mit Hunden verfügen.

Für Bubba werden aktive Menschen mit Erfahrung im Umgebung im Hunden gesucht. © Tierschutzverein DA und Umgebung e.V.

Denn bei Bubba gibt es einiges zu beachten, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims berichten.

So sei der Rüde zwar bei seinen Bezugspersonen sehr freundlich und zugewandt, gegenüber fremden Menschen verhalte er sich aber erst einmal unsicher und benötige einige Zeit um Vertrauen aufzubauen.

Besuche anderer Personen im Haushalt würden ihn dementsprechend auch überfordern, weshalb er nur an ein ruhiges Zuhause ohne häufige Gäste vermittelt wird, am besten in einer ländlichen Umgebung und mit Garten.

Auch an eine Familie mit Kindern werde Bubba nicht abgegeben. Artgenossen sollten ebenfalls nicht mit ihm zusammen in einem Haushalt leben.