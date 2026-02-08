Labrador-Mix sucht Menschen mit Hunde-Erfahrung: Das solltet Ihr bei Bubba beachten
Darmstadt - Der zwei Jahre alte Labrador-Mix Bubba wurde im Darmstädter Tierheim abgegeben, da seine vorherigen Halter leider mit dem sehr aktiven Tier überfordert waren. Jetzt soll er an Menschen vermittelt werden, die bereits über Erfahrung im Umgang mit Hunden verfügen.
Denn bei Bubba gibt es einiges zu beachten, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Webseite des Tierheims berichten.
So sei der Rüde zwar bei seinen Bezugspersonen sehr freundlich und zugewandt, gegenüber fremden Menschen verhalte er sich aber erst einmal unsicher und benötige einige Zeit um Vertrauen aufzubauen.
Besuche anderer Personen im Haushalt würden ihn dementsprechend auch überfordern, weshalb er nur an ein ruhiges Zuhause ohne häufige Gäste vermittelt wird, am besten in einer ländlichen Umgebung und mit Garten.
Auch an eine Familie mit Kindern werde Bubba nicht abgegeben. Artgenossen sollten ebenfalls nicht mit ihm zusammen in einem Haushalt leben.
Bubba benötigt eine ruhige Umgebung und klare Führung
Der Hund reagiere in Umgebungen mit vielen Umweltreizen darüber hinaus schnell gestresst und reagiere dann mit Bellen. Auch an seiner Leinenführigkeit sollte noch gearbeitet werden, heißt es auf der Webseite des Tierheims. In einer ruhigen Umgebung könne sich Bubba allerdings schon gut konzentrieren und lerne gerne.
Nicht zu unterschätzen sei zudem, dass sich der Rüde mitten in der Pubertät befindet und ihm ein Kastrationschip gesetzt wurde, der seine Hormone zusätzlich beeinflusst.
Der Hund benötige dementsprechend klare Strukturen und eine ruhige sowie souveräne Bezugsperson, die ihm die benötigte Sicherheit und Ruhe geduldig vermitteln und ihn weiter fördern kann.
Wer Bubba kennenlernen möchte, kann sich gerne mit dem Tierheim per E-Mail oder über die Rufnummer 06151/891470 in Verbindung setzen.
Besetzt ist das Telefon werktags immer von 9 bis 13 Uhr.
Titelfoto: Tierschutzverein DA und Umgebung e.V.