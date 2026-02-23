Cane-Corso-Welpe sehnt sich nach einem Neuanfang: Wer verliebt sich in diese blauen Augen?
Köln - Mit Tick nahm das Tierheim Köln-Dellbrück vor kurzer Zeit einen wunderschönen jungen Hund bei sich auf, der aus dem illegalen Welpenhandel sichergestellt wurde. Jetzt sucht der Vierbeiner nach Menschen, die neben Erfahrung auch jede Menge Zeit für ihn haben.
Zusammen mit zwei weiteren Hunden kam Tick, wie die Tierretter den hübschen Cane-Corso-Welpen genannt haben, vor einer Weile ins Kölner Tierheim, nachdem er aufgrund seines schlechten Gesundheitszustandes eine Woche in einer Tierklinik verbringen musste.
Statt direkt in die Vermittlung ging es für den vier Monate alten Rassehund dann erst einmal in Quarantäne, die Tick Ende Januar aber glücklicherweise wieder verlassen durfte.
Jetzt ist die junge Fellnase endlich startklar für ein neues Leben, wozu die Mitarbeiter nach erfahrenen Hundefreunden suchen, die ihrem Schützling ein Für-immer-Zuhause schenken.
Weil der Welpe in seinem bisherigen Leben so ziemlich alles verpasst hat, muss Tick noch jede Menge lernen. "Er kennt nichts, weiß nichts" und strotzt nach Angaben seiner Pfleger nur so vor Energie.
Cane-Corso-Welpe sucht erfahrene Hundefreunde: Tick will Tierheim so schnell wie möglich verlassen
Gesucht werden daher Menschen, "die sich mit der Rasse gut auskennen, viel Zeit haben und ihre Freizeit nicht auf der Couch verbringen", wie die Tierretter sich wünschten. Die italienische Hunderasse will aber nicht nur körperlich ausgelastet werden, sondern benötigt auch geistige Beschäftigung, wie das Tierheim potenzielle Interessenten vorab informierte.
"Tick ist ein ganz toller Hund, aber gerade am Anfang auch eine große Aufgabe", so die Mitarbeiter, die ihrem Schützling die Daumen drückten, dass sich schon bald die richtigen Menschen für den hübschen Rassehund melden.
Wer den schönen Junghund kennenlernen möchte, kann per E-Mail an [email protected] Kontakt mit den Mitarbeitern aufnehmen. Alle ausführlichen Infos über Tick gibt's zudem auf der Website des Tierheims.
Titelfoto: Bildmontage: Tierheim Köln-Dellbrück/Website