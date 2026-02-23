Hund Fenris hatte noch nie eine richtige Familie: Wer schenkt ihm endlich ein liebevolles Zuhause?

Hamburg - Der Schäferhund-Mischling Fenris ist seit fünf Monaten in der Obhut des Hamburger Tierschutzvereins und blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück.

Fenris hat ein Leben auf der Straße hinter sich. © Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.

Das Alter wird bei Fenris auf etwa drei Jahre geschätzt. Vor seiner Zeit im Tierheim an der Süderstraße musste die Fellnase auf einen regelmäßig gefüllten Futternapf, ein Dach über dem Kopf und liebevolle Kuscheleinheiten verzichten.

Der Vierbeiner war nämlich nach Einschätzung seiner Pfleger ein Straßenhund. Und diese Vergangenheit verfolgt ihn auch heute noch. In seinem Verhalten ist er sehr unsicher, insbesondere gegenüber fremden Menschen.

Neue oder enge Situationen machen dem Rüden Angst. Draußen fühlt er sich - wen wundert's - deutlich wohler als in geschlossenen Räumen.

Leider hat der Mischling Beißvorfälle hinter sich, weshalb für ihn Leinen- und Maulkorbzwang besteht.

Trotz dieser Vorfälle lebt der Dreijährige gern mit seinen Artgenossen zusammen und findet in ihnen Orientierung. Ein Spielgefährte in seinem neuen Zuhause kann ihm das Leben deutlich einfacher machen.