Hund Fenris hatte noch nie eine richtige Familie: Wer schenkt ihm endlich ein liebevolles Zuhause?
Hamburg - Der Schäferhund-Mischling Fenris ist seit fünf Monaten in der Obhut des Hamburger Tierschutzvereins und blickt auf eine bewegte Vergangenheit zurück.
Das Alter wird bei Fenris auf etwa drei Jahre geschätzt. Vor seiner Zeit im Tierheim an der Süderstraße musste die Fellnase auf einen regelmäßig gefüllten Futternapf, ein Dach über dem Kopf und liebevolle Kuscheleinheiten verzichten.
Der Vierbeiner war nämlich nach Einschätzung seiner Pfleger ein Straßenhund. Und diese Vergangenheit verfolgt ihn auch heute noch. In seinem Verhalten ist er sehr unsicher, insbesondere gegenüber fremden Menschen.
Neue oder enge Situationen machen dem Rüden Angst. Draußen fühlt er sich - wen wundert's - deutlich wohler als in geschlossenen Räumen.
Leider hat der Mischling Beißvorfälle hinter sich, weshalb für ihn Leinen- und Maulkorbzwang besteht.
Trotz dieser Vorfälle lebt der Dreijährige gern mit seinen Artgenossen zusammen und findet in ihnen Orientierung. Ein Spielgefährte in seinem neuen Zuhause kann ihm das Leben deutlich einfacher machen.
Fenris ist noch nicht stubenrein
Der Hund sollte aber mindestens gleich groß sein, damit das Zusammenleben harmonisch bleibt. Fenris bringt bei einer Schulterhöhe von 54 Zentimetern knapp 19 Kilogramm auf die Waage.
Bedauerlicherweise ist der Rüde keineswegs stubenrein. Neben einem Wischmopp braucht seine neue Familie also viel Zeit, Geduld, Verständnis und möglichst einen Hof. Denn auf ein Polsterbett verzichtet die Fellnase herzlich gern, wenn sich irgendwo ein gemütliches Häuflein Stroh auftun lässt.
Seine zukünftigen Halter sollten Erfahrung mit Hunden haben, um dem Rüden souveräne Führung und Struktur geben zu können. Wer bereit ist, ihm eine Chance zu geben, bekommt mit Fenris ein freundliches Kerlchen auf der Suche nach Sicherheit.
Interessierte finden unter hamburger-tierschutzverein.de einen detaillierten Steckbrief und die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme.
Titelfoto: Hamburger Tierschutzverein von 1841 e.V.