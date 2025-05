Chihuahua Ezra ist klein, aber oho! Hat die süße Hündin noch eine Chance?

Chihuahua Ezra (8) aus dem Berliner Tierheim sucht nach einem Zuhause für immer. © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Die süße Hündin wurde im Dezember vergangenen Jahres abgegeben und lebt seitdem in einem der zahlreichen Zwinger des größten Tierheims Europas.

Dort fühlt sich die kleine Fellnase aber nicht wohl und will in ein eigenes Zuhause umziehen.

Doch so niedlich Ezra aussieht, so hat sie doch einige Baustellen, an denen ihre künftigen Halter mit ihr arbeiten sollten.

Aus diesem Grund ist die Kleine auf der Suche nach Menschen, die Erfahrung im Umgang mit Hunden haben, den Chihuahua ernst nehmen und dem Sturkopf Grenzen setzen.

Fremde Menschen sind Ezra zunächst nicht ganz geheuer. Die eigenwillige Hündin sucht sich ihre Bezugspersonen selbst aus und zeigt ihre Vertrautheit, indem sie sich nur von den ihnen ausgewählten Zweibeinern streicheln lässt. Doch auch hierbei ist das von ihrer Stimmung abhängig.

Daher sollten ihre künftigen Halter Ezras Körpersprache gut lesen und auf das Tier entsprechend reagieren können.