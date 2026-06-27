Chihuahua kläfft wie ein Weltmeister: Grund für seine Wut lässt Lachtränen fließen

Radnor (USA) - Was ist das? Eine Katze, die um ihr Leben kämpft? Nein! Es klingt zwar wie ein verzweifeltes Miauen, ist in Wahrheit aber das maskulinste Bellen, das Franklin hinbekommt. Zu seiner Verteidigung: Der Chihuahua ist im Vergleich zu einer Durchschnitts-Katze noch ein ganzes Stückchen kleiner. Viel Volumen kann er bei seinem Gekläffe also nicht aufbringen, dafür aber umso mehr Wut! Was das heißt, zeigt ein virales Video aus diesem Monat.

Chihuahua Franklin ist ein echter Meckerfritze. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/stacychermol

In dem kuriosen Clip wird gleich zu Beginn verraten, was dem kleinen Hund die Laune vermiest. Sein Frauchen, Stacy Chermol, lebt mit ihm und ihrer Familie in Radnor, Pennsylvania. Gerade serviert sie Spaghetti Bolognese.

Das Problem: Ausgerechnet der "König" des Hauses wird außen vor gelassen. Während am Tisch schon gegessen wird, steht Franklin dumm da. Das kann er natürlich nicht auf sich sitzen lassen.

Wie ein Rohrspatz feuert er, was das Zeug hält. Doch seine Besitzerin scheint in gewisser Weise Freude an dem Schauspiel zu haben. Sie zelebriert das Ganze regelrecht, indem sie noch Salz in die Wunde streut beziehungsweise noch mehr Bolognese auf die Spaghetti gießt.

Doch damit nicht genug. Unter dem wütenden Protest des Chihuahuas garniert sie die Nudeln noch ein weiteres Mal.