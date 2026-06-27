Chihuahua kläfft wie ein Weltmeister: Grund für seine Wut lässt Lachtränen fließen
Radnor (USA) - Was ist das? Eine Katze, die um ihr Leben kämpft? Nein! Es klingt zwar wie ein verzweifeltes Miauen, ist in Wahrheit aber das maskulinste Bellen, das Franklin hinbekommt. Zu seiner Verteidigung: Der Chihuahua ist im Vergleich zu einer Durchschnitts-Katze noch ein ganzes Stückchen kleiner. Viel Volumen kann er bei seinem Gekläffe also nicht aufbringen, dafür aber umso mehr Wut! Was das heißt, zeigt ein virales Video aus diesem Monat.
In dem kuriosen Clip wird gleich zu Beginn verraten, was dem kleinen Hund die Laune vermiest. Sein Frauchen, Stacy Chermol, lebt mit ihm und ihrer Familie in Radnor, Pennsylvania. Gerade serviert sie Spaghetti Bolognese.
Das Problem: Ausgerechnet der "König" des Hauses wird außen vor gelassen. Während am Tisch schon gegessen wird, steht Franklin dumm da. Das kann er natürlich nicht auf sich sitzen lassen.
Wie ein Rohrspatz feuert er, was das Zeug hält. Doch seine Besitzerin scheint in gewisser Weise Freude an dem Schauspiel zu haben. Sie zelebriert das Ganze regelrecht, indem sie noch Salz in die Wunde streut beziehungsweise noch mehr Bolognese auf die Spaghetti gießt.
Doch damit nicht genug. Unter dem wütenden Protest des Chihuahuas garniert sie die Nudeln noch ein weiteres Mal.
Virales TikTok-Video zeigt ulkigen "Wutausbruch" der Fellnase
Seelenruhig streut Chermol auch noch Käse auf eine der Portionen - wie kann sie es nur wagen? Vermutlich nur, weil sie weiß, wie sie ihren "Chef" um Gnade bitten kann.
Damit sich Franklin nicht mehr tierisch aufregt, gewährt ihm sein Frauchen exakt eine Nudel. Diese reicht allerdings auch vollkommen aus, um den kleinen Kläffer zufriedenzustellen.
Zunächst ist der Vierbeiner damit beschäftigt, sich die Nudel überhaupt zu schnappen. Bald darauf kämpft er weiter mit dem "Ding", das sich über seinem Kopf verklebt hat.
Lachen können an dieser Stelle vor allem die TikTok-User. Denn mehr als 300.000 Klicks hat Franklin seit dem 10. Juni eingeheimst. Damit ist er am Ende doch noch ganz groß.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/stacychermol