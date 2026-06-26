Kleiner Pomchi aus Mannheim feiert internationalen Erfolg mit viralem Video

Mannheim - Auf Social Media ist er ein gefeierter Star, nun erobert er sogar das internationale Fernsehen: Der kleine Pomchi Henry aus Mannheim begeistert mit einem humorvollen Video aktuell Hunderttausende Menschen.

Auf Instagram unterhält "Petfluencer" Henry 235.000 Follower. © Bildmontage: henry.pomchi/Instagram

Mit seinen Knopfaugen und dem kuscheligen Fell hat "Petfluencer" Henry auf Instagram längst eine große Fangemeinde hinter sich versammelt. Mehr als 235.000 Follower verfolgen dort regelmäßig den Alltag des kleinen Pomchis. Doch einer seiner neuesten Clips wird weit über seine Community hinaus geteilt.

Der tierische Content Creator kombiniert einen Reise-Gag mit der passenden Fußball-Stimmung. Zu sehen sind unter anderem ein kleiner Fußball, ein Reiseticket und ein kleines Köfferchen. Unterlegt mit dem viralen Sound "I am from Bosnia, take me to America", posiert Henry für die Kamera.

Das kurze Video ging sofort durch die Decke und verzeichnet mittlerweile weit über 650.000 Aufrufe und wird international geklickt.

Der bosnische TV- und Medienanbieter "RTV Brčko" entdeckte den lustigen Clip des Mannheimer Hundes im Netz und teilte ihn auf den eigenen Kanälen. Damit hat es der kleine Vierbeiner aus Baden-Württemberg nun ganz offiziell in die bosnischen Medien geschafft.