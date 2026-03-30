Chihuahua wird aus Kinderzimmer ausgesperrt: Dann kommt er auf eine clevere Idee

Netz - Wenn es darum geht, einen gemütlichen Schlafplatz zu finden, hat dieser Chihuahua ein gutes Händchen. Auf TikTok eroberte der kleine Hund die Herzen zahlreicher Zuschauer.

Einfach aus dem Schlafzimmer ausgesperrt? Für Penny kein Problem, denn sie fand blitzschnell eine Alternative. © TikTok/essmei1

Als die Kinder die Tür zu ihrem Schlafzimmer schließen sollten, blieb Hündin Penny nicht einfach draußen stehen.

Doch statt zu kratzen oder zu bellen, zeigte sie sich erstaunlich einfallsreich und bastelte sich im Waschraum kurzerhand ihr eigenes, kuscheliges Bett zusammen.

Eingewickelt in weiche Bettwäsche machte sie es sich gemütlich. Das Video, das Pennys Besitzerin Esmeralda Vargas auf ihrem TikTok-Kanal teilte, ging schnell viral und sammelte über 1,3 Millionen Aufrufe und Hunderttausende Likes.

Schnell zeigten sich die Nutzer von der findigen und entspannten Art der kleinen Hündin begeistert.

Manche lobten Pennys Gelassenheit, andere feierten den Einfallsreichtum des kleinen Vierbeiners. Ein paar User scherzten sogar, dass ihre eigenen Hunde in dieser Situation wohl eher lautstark protestiert hätten.