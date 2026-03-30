Trauriges Schicksal: Weil sein Frauchen schwer krank wurde, sitzt Mikita nun im Tierheim
Großröhrsdorf (Sachsen) - Mikita wartet im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf sehnsüchtig auf einen Neuanfang.
Wie der Tierschutzverein mitteilt, sucht der 18-jährige Rüde dringend ein liebevolles Zuhause.
Am 29. Dezember 2025 wurde Mikita dem Verein Hoffnung für Tiere übergeben, nachdem sein Frauchen schwer erkrankt war.
Anfangs war die Fellnase in ihrem neuen Zuhause im Tierheim noch stark verunsichert - und wollte sich nicht anfassen lassen.
Wie sich herausstellte, litt er unter starken Zahnschmerzen. Seine Zähne waren stark entzündet und locker, sodass sie ihm letztlich alle gezogen werden mussten.
Seitdem geht’s Mikita besser, und er ist wie ausgewechselt und entspannt zunehmend.
Der Langhaardackel-Mischling sucht ein ruhiges Zuhause
Der charmante Langhaardackel-Mischling ist kein typischer Anfängerhund - er bringt eine eigene Persönlichkeit mit und weiß genau, was er möchte.
Deshalb sucht er Menschen, die ihn so annehmen, wie er ist, und ihm mit Geduld sowie Einfühlungsvermögen begegnen.
Denn, hat er erst einmal Vertrauen gefasst, zeigt er seine liebevolle Seite und genießt Streicheleinheiten in vollen Zügen. Dennoch ist es ihm wichtig, sich gelegentlich zurückziehen zu können und ausreichend Ruhe zu haben.
Mikita ist zudem stubenrein, bleibt problemlos auch mal allein und versteht sich bestens mit anderen Hunden.
Spaziergänge schätzt der Senior sehr - allerdings eher in einem entspannten Tempo. Treppen sollten in seinem zukünftigen Zuhause möglichst vermieden werden, da sie ihm aufgrund seiner kurzen Beine zunehmend schwerfallen.
Weitere Details zu Mikita sind auf der Website des Tierheims zu finden.
Der liebenswerte Vierbeiner wünscht sich nichts sehnlicher als ein ruhiges Zuhause bei Menschen, die einem älteren Hund mit Charakter mit Liebe und Verständnis begegnen.
Titelfoto: tierhoffnung.de