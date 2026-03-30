Trauriges Schicksal: Weil sein Frauchen schwer krank wurde, sitzt Mikita nun im Tierheim

Mikita wartet im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf sehnsüchtig auf einen Neuanfang.

Von Isabel Klemt

Großröhrsdorf (Sachsen) - Mikita wartet im Tierheim "Hoffnung für Tiere" in Großröhrsdorf sehnsüchtig auf einen Neuanfang.

Mikita litt unter starken Zahnschmerzen, als er ins Tierheim kam. © tierhoffnung.de Wie der Tierschutzverein mitteilt, sucht der 18-jährige Rüde dringend ein liebevolles Zuhause. Am 29. Dezember 2025 wurde Mikita dem Verein Hoffnung für Tiere übergeben, nachdem sein Frauchen schwer erkrankt war. Anfangs war die Fellnase in ihrem neuen Zuhause im Tierheim noch stark verunsichert - und wollte sich nicht anfassen lassen. Hunde Rottweiler greift Frau und Hund im Stadtpark an: Besitzer greifen nicht wirklich ein Wie sich herausstellte, litt er unter starken Zahnschmerzen. Seine Zähne waren stark entzündet und locker, sodass sie ihm letztlich alle gezogen werden mussten. Seitdem geht’s Mikita besser, und er ist wie ausgewechselt und entspannt zunehmend.

Der Langhaardackel-Mischling sucht ein ruhiges Zuhause