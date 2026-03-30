Junge hilft Welpen, die Mutter verloren haben: Nächster Schritt treibt ihm Tränen in die Augen
Odessa (Ukraine) - Er war ihr einziger Freund: Ein kleiner Junge aus der Ukraine kümmerte sich rührend, um zwei streunende Welpen. Die Fellnasen lebten mit ihrer Mutter auf einem Fabrikgelände, konnten aber durch ein Loch locker auf die Straße gelangen, wo ihnen der kleine Mann regelmäßig begegnete. Dann passierte es: Das Muttertier wurde auf der Straße tödlich von einem Auto erfasst. Die Welpen waren nun auf den kleinen Jungen angewiesen. Doch der wusste, was er jetzt eigentlich zu tun hatte.
Schweren Herzens wandte sich der Hunde-Freund an die "Love Furry Friends" aus Odessa. Deren Frontfrau Olena stattete dem Trio schon bald einen Besuch ab.
Der Junge erzählte ihr, dass er die Rüden Matros und Albatros genannt hatte. Ihm war jedoch klar, dass er sich nicht wirklich gut genug um seine zwei besten Freunde kümmern konnte.
Deshalb sollte die Tierschützerin nun dafür sorgen, dass die Vierbeiner eine Chance auf ein besseres Leben erhielten. Nach einem langen Abschied mit vielen Streicheleinheiten nahm Olena die Hunde schließlich mit.
"Er verabschiedete sich mit Tränen in den Augen", heißt es in dem entsprechenden YouTube-Video, das am Wochenende online gegangen ist.
Olena hatte danach noch ein bisschen was zu tun.
YouTube-Video zeigt rührende Geschichte der Welpen und des kleinen Jungen
Sie nahm Matros und Albatros mit ins Tierheim der Love Furry Friends, wo die zwei Welpen die wahrscheinlich erste Dusche ihres Lebens erhielten. Nach einem kurzen Kennenlernen mit den anderen Hunden wurde es ernst.
Für die Rüden ging es nun zum Tierarzt. Der stellte fest, dass die Jungtiere etwa sechs Monate alt waren. Ansonsten ging es Matros und Albatros gut. Die üblichen Impfungen und Standardbehandlungen mussten sie natürlich trotzdem über sich ergehen lassen.
Danach ging es zurück ins Tierheim, wo leckeres Futter und unzählige spielfreudige Artgenossen auf sie warteten.
Die Love Furry Friends wollen jetzt natürlich möglichst schnell eine Familie für ihre neuesten Schützlinge finden. Wer die tapferen Tierschützer aus der Ukraine bei ihrer Arbeit unterstützen möchte, findet alle wichtigen Infos unter ihren YouTube-Videos.
Titelfoto: YouTube/Screenshot/Love Furry Friends - Rescue Channel