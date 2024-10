Chihuahua zeigt beim Bellen den geringsten Aufwand: TikTok-Video geht viral

Hündchen Pumba (r.) hatte weder die Energie noch die Lust, sich von seinem gemütlichen Schlummerplatz zu erheben. © TikTok/theninjadoodle

Die beiden Chihuahuas Pumba und Pablo kamen vor etwa sieben Jahren in die Obhut von John Zav in Toronto, der die Organisation Ruff Riders Animal Transport leitet, die sich der Rettung und Vermittlung von Tieren verschrieben hat.

"Jeder Hund, den man rettet, gibt einem den Grund, noch mehr zu retten", sagte John gegenüber Newsweek.

"Eines Tages fragte mich jemand, ob ich die beiden Welpen in Pflege nehmen wolle, und der Rest ist Geschichte. Aus der Pflegefamilie wurde eine etwas dauerhaftere", so John.

Im Netz sind die kleinen Hunde bereits zu Stars geworden - auch deshalb, weil sie ziemlich unterschiedlich sind.

In einem Clip, der auf dem TikTok-Kanal "theninjadoodle" zu finden ist, sind Pablo und ein paar von Johns anderen Hunden zu sehen, die lauthals bellen.

Pumba, der es sich in einem Bett in der Nähe gemütlich gemacht hat, bekommt bald mit, was vor sich geht, und mischt sich auf seine ganz eigene Art ein, ohne jedoch dabei aufzustehen.