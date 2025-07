Corgi schläft glücklich und zufrieden: Hund lässt Herzen schmelzen

Alles in Kürze

Der kleine Corgi berührte zahlreiche Herzen. © Reddit/SucculentPenguin

Auf einem Reddit-Foto liegt Sophie wie ein Engel zusammengerollt - die Äuglein zu, die Pfötchen ausgestreckt und mit einem seligen Lächeln im Gesicht.

Was steckt hinter diesem süßen Hundeglück? Die Antwort ist so herzerwärmend wie Sophies Blick: ein Wochenende voller Action, Spiel, Knuddeleien und Liebe!

"Sophie blieb am Samstag über Nacht in der Hundetagesstätte, weil ich auf eine Hochzeit musste", schrieb ihre Besitzerin. "Am Sonntagmorgen tobte sie mit ihren Hundefreunden weiter. Danach ging's direkt zur Hausparty!"

Nach geselligen Hunden hatte Sophie nun zahlreiche Menschen um sich herum, die sie liebten und streichelten - der kleine Corgi war damit der große Star der Party.

Kein Wunder, dass sie nach dem letzten Gast einfach umfiel und einschlief. Sehr erschöpft, aber umso glücklicher.