Frau denkt, Golden Retriever schläft: Als sie die Kamera checkt, trifft sie der Schlag

Alles in Kürze

In Abwesenheit seiner Besitzerin erkundet Golden Retriever Duke alle Ecken des Hauses. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/kathrynbsumpter

Kathryn Sumpter wird sich in Zukunft wohl noch einmal überlegen, ob sie ihren Golden Retriever namens Duke künftig für mehrere Stunden sich selbst überlässt.

Als sie kürzlich zur Arbeit aufbrach, ging sie davon aus, dass die Fellnase den ganzen Tag über Nickerchen halten würde. Doch ein Blick auf die Überwachungskamera sorgte nicht nur bei ihr für Entsetzen, sondern auch bei Teilen des Internets.

In einem Video, welches die Hundebesitzerin auf TikTok postete und inzwischen Zehntausende Klicks einbrachte, enthüllte Sumpter, was Duke den ganzen Tag so getrieben hatte.

Der Zusammenschnitt zeigt, wie der Golden Retriever wie von der Tarantel gestochen über die Sofalandschaft im Wohnzimmer hinwegsaust. Zwischenzeitlich macht der Vierbeiner einen Abstecher in die angrenzende Küche, klaut dort sogar Küchenzubehör und flitzt dann wieder zurück zur Couch.

Bei seiner Tollerei hinterlässt Duke das reinste Chaos, Kissen und Decken fliegen in alle Richtungen. Doch noch immer sprüht der Golden Retriever nur so vor Energie.