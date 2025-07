Heldin auf vier Pfoten: Polizeihündin Paula klärt Vermisstenfall auf

Als in einem Dessauer Pflegeheim eine Frau (90) verschwand, riefen die Mitarbeiter die Polizei. (Symbolfoto) © Arne Dedert/dpa

Die Suchaktion mit glücklichem Ausgang ereignete sich bereits am 14. Juli, doch erst jetzt ging die Behörde damit an die Öffentlichkeit.

An jenem frühen Montagmorgen gegen 1.45 Uhr ging bei den Beamten in Dessau der Notruf einer örtlichen Pflegeeinrichtung ein, wie Polizeisprecher Torsten Gärtner berichtete. Die Beschäftigten sorgten sich um eine 90-jährige Bewohnerin, die sich mitten in der Nacht nicht in ihrer Wohneinheit aufhielt.

Zuvor hatte eine Mitarbeiterin sowohl eine Jacke als auch den Wohnungsschlüssel der Frau im Fahrstuhl des Pflegeheims gefunden.

Gemeinsam mit den Polizisten wurden Haus und nähere Umgebung abgesucht - leider ohne Erfolg. Und so kam ein Diensthundeführer samt Fährtenhündin Paula zum Einsatz.