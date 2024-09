Cub ist ein kleiner Rüpel: Wer hilft dem Hund auf die richtige Spur?

Berlin - Cub ist gerade ein Jahr alt und hat die Hälfte seines Lebens im Berliner Tierheim verbracht. Der Malinois-Mix ist nicht einfach und wünscht sich einen Menschen, der ihn mit sicherer Hand in ein neues Leben führt.

Malinois-Mix Cub (1 Jahr alt) aus dem Berliner Tierheim ist kein einfacher Fall. © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Cub kam als Fundtier ins Tierheim. Er ist ein echter Arbeitshund, doch zeigt leider bereits problematische Verhaltensweisen, die in die richtigen Bahnen gelenkt werden müssen.

Auf Stress reagiert der Hund sehr empfindlich, im Tierheim ist er komplett überreizt. Gleichzeitig ist Cub ein Sensibelchen und verträgt keinen Druck. Dann neigt er zu Übersprungshandlungen und verbeißt sich in Dinge, die in seiner Nähe sind, auch Hosenbeine.

Cub hat noch nicht gelernt, fremden Menschen und Artgenossen gegenüber freundlich zu begegnen. Ein souveräner Umgang soll ihm helfen, in solchen Situationen gelassener zu werden.

Doch der Vierbeiner hat auch seine Vorzüge: So ist Cub aufmerksam, gelehrig und arbeitsfreudig. In seinem neuen Zuhause sollte der Hund also ausgelastet werden. Im Idealfall haben seine neuen Besitzer schon Erfahrung mit Arbeitshunden.

Bedingt durch seine Verhaltensprobleme eignet sich Cub nicht für den Schutzhundesport. Gut funktionieren würde aber ein ruhiger konzentrierter Hundesport wie Mantrailing oder Hoopers.