Dackel hat immer nur Angst: Erst nach 1,5 Jahren wagt er etwas, das seinem Frauchen das Herz wärmt

Edinburgh (Schottland) - Diese Hündin hatte es in ihrem Leben wahrlich nicht leicht. Jahrelang wurde Coco auf einer Hundezuchtanlage in Schottland ausgenutzt, um dort in Reihe Nachwuchs zu "produzieren". Als das arme Tier zu alt für seine Aufgabe wurde, wollte der Besitzer es nur noch loswerden. So kam Coco zu ihrer neuen Besitzerin Zoe aus Edinburgh.