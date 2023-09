Dackel kann Hinterbeine nach Unfall nicht mehr bewegen: Was seine Besitzer dann tut, ist herzlos

Odessa (Ukraine) - Nach einem Autounfall war alles anders: Dackel Max aus der Ukraine konnte seine Hinterbeine nicht mehr bewegen, schleppte sich fortan auf den Vorderpfoten durchs Leben. Leider konnte der arme Hund nach dem Unfall auch nicht mehr kontrolliert urinieren. Seine Besitzer sahen sich die Hilflosigkeit des Tieres noch eine Weile an. Dann setzten sie Max eiskalt auf die Straße.

Der arme Dackel Max wurde von seinen Besitzern auf die Straße gesetzt, als er sie am meisten brauchte. © YouTube/Screenshot/Love Furry Friends - Rescue Channel

Für kurze Zeit war der Vierbeiner in der kriegsgebeutelten Ukraine auf sich allein gestellt. Dann half ihm jedoch eine Nachbarin. Leider konnte sie sich das Futter für den Dackel nicht leisten. Deshalb rief sie bei den "Love Furry Friends" an.

Tierschützerin Olena machte sich wenig später auf den Weg zu der älteren Dame. Max fasste auf Anhieb Vertrauen zu ihr. Nach einem kurzen Kennenlernen fuhr Olena mit dem Dackel zum Tierarzt.

Dort wurde die Fellnase erstmal gründlich durchgecheckt. Es bestätigte sich, dass Max gelähmt war. Bedauerlicherweise stellte der Tierarzt fest, dass auch seine Nieren geschädigt waren.

Da der Hund in seiner Not seine Hinterbeine einfach hinter sich hergezogen hatte, waren sie bereits aufgerieben. Trotz all der Probleme konnte Olena den Rüden schon bald mit zu den Räumlichkeiten der Love Furry Friends nehmen.