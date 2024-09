Dackel schaut oft traurig aus dem Fenster: Was sein Frauchen deshalb tut, rührt so viele

Manchester (England) - Diese Frau ist mehr als konsequent: Weil ihre Dackel-Dame Mabel immer so traurig aus dem Fenster schaute, wenn sie in der Wohnung sein musste, beschloss Liberty Grace Ward, dort auszuziehen.

Liberty Grace Ward konnte sich nicht länger ansehen, wie ihre Dackel-Dame Mabel traurig aus dem Fenster schaute. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/libbyyward

In einem TikTok-Video (siehe unten), das Anfang des Monats viral gegangen ist, sitzt Mabel in dem Apartment ihres Frauchens. Mit einem traurigen Dackelblick schaut die Fellnase auf ihre Heimatstadt Manchester.

Um das für immer zu ändern, sei sie in ein eigenes Haus mit Garten gezogen, erklärt ihre Besitzerin in den Untertiteln des Clips. Es folgen einige Aufnahmen, die Mabel in ihrem eigenen Garten zeigen, wo sie fröhlich herumspringt.

1,2 Millionen Klicks hat das Video seit Anfang September auf TikTok gesammelt. Dazu kommen mehr als 125.000 Likes. Denn nicht wenige sind wirklich gerührt, dass die junge Britin extra für ihren geliebten Hund umgezogen ist.

Doch ist Ward wirklich so selbstlos oder steckt noch etwas anderes hinter ihrer Entscheidung? Newsweek hat diese Woche bei ihr nachgehakt.