Dackel wurde von seinen Besitzern bitter enttäuscht: Doch an Weihnachten folgt die Wende

Kassel - Man möchte meinen, dass sich Menschen die Verantwortung, die sie sich mit der Aufnahme eines Hundes auferlegen, gut überlegen. Im Fall von Dackel-Mix Hardy war dies scheinbar nicht der Fall. Jedoch durfte der kleine Kerl ausgerechnet an Heiligabend einen ersten Schritt in ein besseres Leben feiern.

Hardy ist mit gerade einmal anderthalb Jahren noch äußerst lernfähig. © Tierheim Wau-Mau-Insel Kassel

Exakt seit dem 24. Dezember 2024 ist der hübsch anzusehende, etwa 35 Zentimeter Schulterhöhe messende, Vierbeiner ein Bewohner der Wau-Mau-Insel im nordhessischen Kassel.

Zuvor musste er eine bittere Enttäuschung durch seine Vorbesitzer erleben. Mit denen lebte die Fellnase in Ungarn, wo er im Juli 2023 auch geboren wurde. Doch bereits nach kurzer Zeit war Herrchen und Frauchen wohl die Lust am treuen Wegbegleiter vergangen, so lassen es zumindest die Schilderungen eines Tierheimsprechers annehmen.

Kurzerhand gaben sie Hardy in die Obhut des Kasseler Partnertierheimes in Kiskunhalas.

Dennoch kann festgehalten werden, dass der Dackel-Mix Glück im Unglück hatte. Nicht selten kommt es vor, dass aus derlei Gründen Tiere kurzerhand auf sich allein gestellt ausgesetzt oder anderweitig "entsorgt" werden.

Gemeinsam mit weiteren Hundekumpels bekam Hardy kurz vor dem Jahreswechsel schließlich sein Ticket ins Glück und durfte nach Deutschland reisen. Dort wartet er jetzt auf ein passendes, möglichst ebenerdiges Zuhause.

Mit seiner freundlichen und aufgeschlossenen Art dürfte er in nahezu jede Familienkonstellation passen, muss aber angesichts seines jungen Alters sicherlich noch einiges lernen.