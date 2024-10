Darian ist freundlich und verschmust, aber eine Sache mag der Malinois-Mix gar nicht

Berlin - Er kommt ursprünglich aus dem Auslandstierschutz, was das Verhalten von Darian zumindest teilweise erklären kann, denn gegenüber Fremden verhält sich der Malinois-Mix sehr unsicher.

Darian (4) mag Frauen lieber als Männer. © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Wenn er einen Menschen aber erst einmal so richtig in sein Hundeherz geschlossen hat, dann ist er freundlich und verschmust, wie seinen Pflegern im Tierheim Berlin gegenüber, und möchte unbedingt gefallen.

Allerdings hat Darians große Liebe zu seinen Vertrauenspersonen auch eine Schattenseite, denn dann kommt der ausgeprägte Beschützerinstinkt des vierjährigen Rüden voll zum Tragen. Er verteidigt vehement sein Territorium und ist sehr wachsam.

Daran muss sein neuer Besitzer also noch geduldig mit dem Vierbeiner arbeiten. Geduld ist sowieso ein gutes Stichwort, denn Fremde sind für Darian, wie bereits erwähnt, so rein gar nichts und er sucht Menschen, die ihm diese Angst mit viel Training nehmen können.

Am liebsten wäre der Fellnase ein Frauchen, denn seinen Tierpflegern zufolge mag er Frauen lieber als Männer und Erfahrung in der Hundehaltung sollte sein neuer Besitzer am besten auch mitbringen.