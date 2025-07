Das Schicksal schlug grausam zu: Gibt es Hoffnung für Hündin Yuki?

Yuki lebt sei Ende März 2025 in Tierheim Berlin. © Tierheim Berlin (Bildmontage)

Wie die Tierretter informieren, meinte es das Leben bislang nicht gut mit dem zwei Jahre alten Vierbeiner. Yukis Vergangenheit hinterließ "tiefe Spuren", ist im Steckbrief zu lesen.

Irgendein eiskalter Mensch band die Fellnase mit großem Herz an einen Baum fest und verschwand. Ganz auf sich allein gestellt wurde Yuki entdeckt. Nun sitzt sie seit Ende März dieses Jahres in ihrem Zwinger und hofft, in liebevolle Hände zu kommen.

Das Tier wird als freundlich, verspielt und verschmust beschrieben. Als echter Border-Collie-Mix ist Yuki auf Zack. Wenn sie geistig und körperlich von ihren Zweibeinern herausgefordert wird, lacht ihr Herz.

Während manche Artgenossen im Auto winseln, macht Yuki keine Anstalten und kann problemlos herumkutschiert werden. Zudem ist die Hündin stubenrein und hat die Grundkommandos drauf. Ob sie für kurze Zeit alleine bleiben kann? Davon ist auszugehen.

Was andere Hunde anbelangt, so kommt sie mit ihnen klar. Vorher sollten sie sich aber gegenseitig ordentlich beschnüffeln und richtig kennenlernen. An der Leine kommt es allerdings noch zu Problemen. Yuki, berichten ihre Tierpfleger, pöbele dann herum, sobald sie auf Artgenossen trifft. Daran kann und soll aber gearbeitet werden.