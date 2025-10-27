Date mit Fellnasen: Tierschutzhunde suchen ein Zuhause

Erfurt - Am 8. November suchen Tierschutzhunde auf der Hundewiese im Erfurter Nordpark ein Zuhause.

Unter anderem sucht Hündin Rosa beim Bark Date ein neues Zuhause. © Rebecca Vogt

Wie die Organisatoren mitteilten, findet das Erfurter Bark Date bereits zum vierten Mal statt.

Dort können Interessierte verschiedene Hunde aus dem Tierschutz in entspannter Atmosphäre kennenlernen.

Das Bark Date ist deutschlandweit das erste Live-Event für Tierschutzhunde, bei dem regionale Tierschutzvereine ihre Fellnasen vorstellen können.

Bis zu 30 Hunde werden von ihren Pflegestellen oder Tierheimen mitgebracht und während des Events an der Leine gehalten.