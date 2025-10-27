Date mit Fellnasen: Tierschutzhunde suchen ein Zuhause
Erfurt - Am 8. November suchen Tierschutzhunde auf der Hundewiese im Erfurter Nordpark ein Zuhause.
Wie die Organisatoren mitteilten, findet das Erfurter Bark Date bereits zum vierten Mal statt.
Dort können Interessierte verschiedene Hunde aus dem Tierschutz in entspannter Atmosphäre kennenlernen.
Das Bark Date ist deutschlandweit das erste Live-Event für Tierschutzhunde, bei dem regionale Tierschutzvereine ihre Fellnasen vorstellen können.
Bis zu 30 Hunde werden von ihren Pflegestellen oder Tierheimen mitgebracht und während des Events an der Leine gehalten.
Besucher können kostenlos und ohne Anmeldung vorbeikommen, die Tiere kennenlernen und bei Interesse im Anschluss Kontakt zu der jeweiligen Pflegestelle aufnehmen.
Erstmals fand die Veranstaltung im Februar statt und wird von ehrenamtlichen Helfern und Helferinnen organisiert.
Titelfoto: Rebecca Vogt