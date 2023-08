Pablo auf Wohnungs-Suche: Erfahrung im Umgang mit Pitbulls ist gefragt!

Delitzsch - Dieser Vierbeiner wird nur an hundeerfahrene Menschen vermittelt!

Pablo ist ein äußerst freundlicher und aufmerksamer Zeitgenosse. © Facebook/Tierheim Delitzsch

Der Pitbull-Mix Pablo wurde von einem befreundeten Verein ans Delitzscher Tierheim in Nordsachsen übergeben, wie dieses auf Facebook erzählt.

Bei den Tierschützern genoss der circa vierjährige kastrierte Rüde eine ausgezeichnete Erziehung, weshalb nun vor allem von seinem Lernwillen sowie seiner aufmerksamen und freundlichen Persönlichkeit geschwärmt werden kann.

Auch das Gassigehen und das Führen an der Leine klappt super, sodass hier nicht mehr viel trainiert werden muss. "Bei manchem Artgenossen wird gerne mal gepöbelt", merkt das Tierheim an. "Was mit Erfahrung und Verständnis jedoch händelbar ist."

Und genau das Wort "Erfahrung" ist der springende Punkt: Auch aufgrund seiner Rasse soll Pablo ausschließlich an Halter vermittelt werden, die wissen, was mit der Adoption eines Pitbulls einhergeht oder vielleicht sogar schon einen Artgenossen zu Hause haben. Denn Pablo kommt durchaus auch als Zweithund infrage, sofern gegenseitige Sympathie vorhanden ist.