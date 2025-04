Hund wird mit nur zehn Monaten im Tierheim abgegeben: Seither ist er todunglücklich

Junghund Bommel sucht im zarten Alter von zehn Monaten schon ein neues Zuhause. © Bildmontage: Tierheim Köln-Dellbrück/Website

Wie das Tierheim jüngst auf seiner Website schilderte, war Bommel als Junghund von einer Familie gekauft worden, kam jedoch leider nicht mit den Kindern klar. So entschieden seine Besitzer schließlich, sich von dem Vierbeiner zu trennen, der seither unglücklich in seinem Zwinger sitzt.

Der stressige Alltag im Tierheim setzt Bommel nach Angaben seiner Pfleger ziemlich zu, sodass der Cane-Corso-Mischling schon mal ordentlich knurren kann, wenn einer der Mitarbeiter seine Box betritt.

"Bommel ist in einem Alter, in dem er seine Grenzen austestet - und da muss man ihm im neuen Zuhause ganz klar zeigen, was geht und was nicht", erklärte das Tierheim sein Verhalten.

Sobald der Rüde seine Unterkunft aber hinter sich lässt und zu einem Spaziergang aufbricht, entspannt sich Bommel. "Je weiter er sich vom Gelände entfernt, desto mehr Stress fällt von ihm ab", schilderten seine Pfleger, die dringend nach einem neuen Zuhause für den Junghund suchen.