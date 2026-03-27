Diese beiden Knirpse wollen endlich ankommen: Wer gibt Lucky und Jimmy ein Zuhause?

Reichstädt (Sachsen) - Noch leben die Zwergspitz-Brüder Lucky und Jimmy im Tierheim Reichstädt - doch das sollte sich schleunigst ändern!

Lucky (l.) und Jimmy können es kaum erwarten, ein liebevolles Zuhause zu finden. © Bildmontage: tierheim-freital.de

Wie der Tierschutzverein Freital berichtet, wurden die Hunde im Oktober 2024 geborgen und warten sehnsüchtig auf ein liebevolles Zuhause.

Junghundtypisch sprühen die beiden vor Energie und Freude: Sie lieben es zu spielen und draußen unterwegs zu sein, wobei Spaziergänge ihr absoluter Höhepunkt sind. An der Leinenführigkeit muss dabei jedoch noch gearbeitet werden.

Die beiden Brüder sind äußerst aufgeschlossen und freuen sich über jeden Menschen. Auch Kinder bereiten ihnen keinerlei Probleme.