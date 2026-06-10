Hündin ist allein zu Hause und vermisst Frauchen: Was sie dann entscheidet, ist verblüffend

Spanaway (USA) - Für Hundehalter ist es wohl einer der schlimmsten Gedanken, dass der Vierbeiner Herrchen und Frauchen in deren Abwesenheit vermissen könnte. Mittlerweile gibt es zum Glück verschiedene Hilfsmittelchen, die den Besitzern der Fellnasen zumindest etwas Gewissheit und Ruhe schenken können. Eine US-Amerikanerin hat sogar noch eine Schippe drauf gesetzt und sichergestellt, dass ihre Hündin sie jederzeit erreicht, wenn sie nicht zu Hause ist.

Hündin "Aly" kann über sogenannte "Speaking Buttons" kommunizieren. Mittlerweile kann sie darüber sogar ihr Frauchen anrufen. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/alythebichon

In einem Video auf Instagram sieht man eine Situation, die viele Hundebesitzer kennen dürften, wenn sie ihr Tier aufgrund ihres Jobs oder anderen Terminen allein zurücklassen müssen: Bichon Aly wird von der Haustierkamera dabei gefilmt, wie sie in der Wohnung umherstrolcht und sich ihre Zeit ohne ihr Frauchen vertreibt.

Aber dann tritt ein, was jedem Tierfreund ans Herz gehen dürfte - Fellnase Aly beginnt ihre Besitzerin zu vermissen.

Doch Aly ist kein gewöhnlicher Hund. Der Vierbeiner kann mittlerweile über sogenannte "Speaking Buttons" (übersetzt "Sprachtasten") mit den Menschen in ihrem Leben kommunizieren. Auf den bunten Knöpfen sind jeweils Wörter, Ausrufe oder kurze Halbsätze eingespeichert, mit denen die Hündin klar ausdrücken kann, wie es ihr geht, was sie will und denkt.

In jenem Moment erfüllte der Talkingbutton sogar eine doppelte Funktion: Nachdem Aly ihn betätigt hatte, erklang die Anweisung: "Alexa, ruf Mama an". Dadurch wurde das bekannte Amazon-Gerät aktiviert und folgte dem Sprachbefehl.

Alys Frauchen wurde angerufen, die ihr am Telefon erklärt, dass sie sie ebenso vermissen würde und bald Zuhause sei. "Niemand hatte sie dazu animiert. Niemand hatte sie darum gebeten. Sie wollte einfach nur kurz Kontakt zu Mama aufnehmen", ist sich die US-Amerikanerin sicher.