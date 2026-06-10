10.06.2026 16:01 Hund fürchtet sich in neuem Zuhause: Was dann passiert, lässt so viele Herzen schmelzen

Uncle musste schwere Zeiten durchmachen. Kein Wunder, dass der Hund in seinem neuen Zuhause sehr ängstlich war. Doch bald darauf sorgte er für große Gefühle.

Von Christian Norm

USA - Sein Misstrauen ist nur allzu verständlich: Der Rüde Uncle aus den USA wurde einst mit einer so schweren Kopfverletzung gefunden, dass er nur durch eine Operation gerettet werden konnte. Als der Hund über den Berg war, landete er im Tierheim, wo er auf einen Neuanfang hoffen musste.

Er wagt kaum einen Schritt vor den anderen. Uncle hat mächtig Schiss, als er das erste eigene Haus seines Frauchens betritt. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/kalihusman00 Zum Glück tauchte dort eines Tages Kali Husman auf, wie aktuell The Dodo berichtet. Die junge Frau holte ihn zu sich in ihr Apartment. Das Problem: Sie wollte eigentlich mehr – ein Haus mit Garten. Vor Kurzem hat sich Husman ihren Traum erfüllt. Doch Uncle zeigte sich hoch verängstigt. Ende Mai ging das Video auf TikTok viral, in dem der Vierbeiner die ersten Schritte in seinem neuen Zuhause macht. Dabei ist unübersehbar: Uncle hat wirklich große Angst. Mit gesenktem Kopf schleicht er in dem Clip auf eine Treppe zu. Zaghaft schnüffelt er. Es scheint ihm sogar schwerzufallen, auch nur einen Schritt vor den anderen zu setzen – alles wirkt fast wie in Zeitlupe. Hunde Wie brutal kann Schicksal einem mitspielen? Dexter kennt leider die Antwort darauf Schließlich öffnet sein Frauchen die Tür zum Garten. Was kurz darauf passiert, lässt auf TikTok reihenweise Herzen schmelzen.

Virales TikTok-Video zeigt süßen Glücksmoment des Hundes