Hund fürchtet sich in neuem Zuhause: Was dann passiert, lässt so viele Herzen schmelzen
USA - Sein Misstrauen ist nur allzu verständlich: Der Rüde Uncle aus den USA wurde einst mit einer so schweren Kopfverletzung gefunden, dass er nur durch eine Operation gerettet werden konnte. Als der Hund über den Berg war, landete er im Tierheim, wo er auf einen Neuanfang hoffen musste.
Zum Glück tauchte dort eines Tages Kali Husman auf, wie aktuell The Dodo berichtet. Die junge Frau holte ihn zu sich in ihr Apartment. Das Problem: Sie wollte eigentlich mehr – ein Haus mit Garten. Vor Kurzem hat sich Husman ihren Traum erfüllt. Doch Uncle zeigte sich hoch verängstigt.
Ende Mai ging das Video auf TikTok viral, in dem der Vierbeiner die ersten Schritte in seinem neuen Zuhause macht. Dabei ist unübersehbar: Uncle hat wirklich große Angst.
Mit gesenktem Kopf schleicht er in dem Clip auf eine Treppe zu. Zaghaft schnüffelt er. Es scheint ihm sogar schwerzufallen, auch nur einen Schritt vor den anderen zu setzen – alles wirkt fast wie in Zeitlupe.
Schließlich öffnet sein Frauchen die Tür zum Garten. Was kurz darauf passiert, lässt auf TikTok reihenweise Herzen schmelzen.
Virales TikTok-Video zeigt süßen Glücksmoment des Hundes
Uncles Tempo verändert sich schlagartig. Als er sieht, was da auf ihn wartet, geht er sofort nach draußen. Dann fängt der Hund an zu laufen, dreht eine große Runde. Seine Erleichterung ist fast schon mit den Händen greifbar.
Es ist dieser Moment, der auch das TikTok-Publikum so sehr berührt, dass es wie wild klickt. Neben 5,4 Millionen Zugriffen hat der virale Hit seit Ende Mai mehr als 750.000 Likes gesammelt.
Wie sehr die Leute das Video bewegt, zeigt sich auch in der Kommentarspalte: Fast 4800 Beiträge und unzählige Unterkommentare gibt es dort inzwischen.
Kali Husman hat seitdem mit einem Update im Juni reagiert. In dem neuen Video liegt Uncle tiefenentspannt im Garten. Dazu schreibt die US-Amerikanerin: "Er liebt seinen Garten und jagt für sein Leben gern Eichhörnchen. Die Nachbarskinder rennen begeistert mit ihm am Zaun entlang, und er wartet schon ungeduldig auf die Lieferung seines Planschbeckens."
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/kalihusman00